Последнее обновление: 18.07.2024 14:58

Украина не будет продлевать транзитное соглашение с Газпромом

НАК "Нафтогаз Украины" не будет продлевать соглашение о транзите российского газа, сейчас идет поиск альтернативных решений для поддержания работы украинской газотранспортной системы. Об этом заявил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов.

"Я могу четко вам сказать, что Нафтогаз не будет продлевать транзитное соглашение с компанией "Газпром". Переговоры мы не ведем и не планируем вести", - сказал Чернышов, которого цитируют украинские медиа.

По его словам, транзитом через Украину сейчас проходит только 4% от всей потребности европейских стран в газе.

"На самом деле мы ищем альтернативные решения. Например, на нас выходили бизнесы из Азербайджана. В частности, компания Socar. Но сейчас пока нет готового решения. И об этом рано говорить", - добавил Чернышов.



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