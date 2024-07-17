Компании РФ из-за дефицита рабочих рук ищут трудовых мигрантов в Африке

На фоне растущего дефицита рабочих рук, вызванного войной в Украине, российские компании начали массово искать работников в странах Африки. Об этом пишут российские медиа со ссылкой на данные рекрутингового сервиса hh.ru.

В первой половине 2024 года число вакансий для представителей "черного континента" выросло в десятки раз.

Сильнее всего число вакансий от российских компаний выросло в Кении — в 39 раз (с 161 вакансии в первом полугодии 2023-го до 6,4 тыс. вакансий в первом полугодии 2024-го). В Зимбабве показатель увеличился в 15 раз, в Камеруне — в девять раз, а в Замбии — в восемь раз (до 224). Кроме того, резкий рост количества вакансий был зафиксирован в Алжире (в семь раз, до 1,7 тыс.).

Количество приглашений для иностранных рабочих увеличилось на 68%, специалистов сельского хозяйства — на 63%, сотрудников в сфере добычи сырья и строительства — на 53 и 51% соответственно.

"Привлечение мигрантов на позиции рабочих и строителей (в целом на низкоквалифицированные позиции) традиционно характерно для стран Средней Азии и в этом году — для ряда стран Африки", - сказала главный эксперт hh.ru по рынку труда Наталья Данина.