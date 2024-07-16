Белорусский турист сорвался со скалы в Кабардино-Балкарии и погиб

Белорусский турист сорвался со скалы в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает Telegram-канал ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии.

«В понедельник, 15 июля, в 19.20 российским спасателям поступило сообщение. В ущелье Ирик-Чат туристическая группа из 14 белорусов попросила о помощи в связи с тем, что мужчина 1990 года рождения сорвался со скалы и получил травму. На место происшествия выдвинулась группа спасателей в составе 6 человек и 1 единица техники», - говорится в сообщении.

Группа не регистрировала свой маршрут в МЧС России.

Позднее появилось сообщение о том, что спасатели эвакуируют тело погибшего.

«К сожалению, в ущелье Ирик-Чат к моменту прибытия специалистов мужчина из Республики Беларусь скончался.», - сообщает ГУ МЧС России.