Минский завод виноградных вин прекратит поставки в РФ после слов о «шмурдяке»

Минский завод виноградных вин (МЗВВ) заявил о намерении прекратить поставки вина в Россию и прокомментировал заявление представителей российского винодельческого рынка относительно качества своей продукции. Текст заявления есть в распоряжении «РБК Вино».

«Основной объем винодельческой продукции реализуется на внутреннем рынке Республики Беларусь. Поставка вин в адрес российских дистрибьюторов осуществляется в тестовом режиме и в незначительных объемах, так как производственные мощности предприятия ограничены. Кроме того, учитывая уплачиваемые нами таможенные пошлины при ввозе европейских виноматериалов в Республику Беларусь и рост цен на них, МЗВВ планирует прекратить производство вин на экспорт в Российскую Федерацию», - заявили в МЗВВ.

В компании также прокомментировали заявления представителей российской винодельческой отрасли о том, что продукция МЗВВ не имеет права называться вином. В компании отметили, что закупка виноградных виноматериалов, балкового вина из винодельческих регионов и стран, а также их транспортировка и разлив вина являются обычной мировой практикой производства виноградных вин. Аналогичную практику из такого сырья применяют на МЗВВ.

«Сортовые европейские виноматериалы «Глера», «Рислинг», «Грюнер Вельтлинер» закупаются, соответственно, у итальянских, немецких, австрийских производителей, и при производстве из них одноименных сортовых вин их наименования не подлежат самостоятельной правовой охране», - указали в МЗВВ.

Там отметили, что завод строго соблюдает требования законодательства об интеллектуальной собственности в случаях, когда для маркировки поставленной продукции используются зарегистрированные товарные знаки.

«Право на их использование, внешний вид и органолептические характеристики согласовываются с правообладателями. Вся продукция МЗВВ производится согласно действующим нормативным актом и соответствует техническим регламентам, в том числе о безопасности пищевой продукции ТР ТС 021/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», ТР ТС 022/2011, что подтверждается декларациями о соответствии, выданными на основании протоколов испытаний как в Республике Беларусь, так и в Российской Федерации», - говорится в заявлении.

Как сообщал «Коммерсантъ», российские алкогольные дистрибьюторы получили право ввозить в страну вина от МЗВВ. При этом названия продукции, которая завозится в Россию, сходны с наименованиями вин, которые производятся на Западе. Например, дистрибьютор «Винтрейд Ритейл Групп» (ВРГ) начал импортировать белорусскую продукцию под названиями «Грюнер Вельтлинер» и «Рислинг», а компания «Алко трейд логистик» начала ввозить вина под названием Airen Tres Amigos — оригиналы этой продукции производят в Испании.

Эксперты предположили, что Минский завод может выступать логистическим плечом между европейскими производителями и российскими потребителями вин. Это связано с тем, что завод, расположенный в Беларуси, «никогда не славился» своей продукцией.

Ранее глава Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР) Алексей Плотников призвал отмечать вино, импортированное через Белоруссию, знаком «не является вином». По словам Плотникова, если на МЗВВ разливают вино, импортируемое из стран, не входящих в ЕАЭС, то такие поставки подрывают государственную политику России в области виноградарства и виноделия.

Глава винного дома «Абрау-Дюрсо», председатель российской части Российско-Китайского Комитета дружбы, мира и развития Борис Титов заявлял, что поставки в Россию продукции МЗВВ — это восстановление канала сбыта на отечественном рынке продукции из импортного балка.

«Того самого виноматериала, который в обиходе получил прозвище «шмурдяк», - сказал Титов.