ФСБ похвасталась предотвращением теракта на крейсере "Адмирал Кузнецов"

ФСБ заявила о предотвращении теракта на крейсере "Адмирал Кузнецов".

Как утверждает ФСБ, в марте 2024 года к члену экипажа крейсера "посредством иностранных интернет-мессенджеров WhatsАpp и Telegram" обратился сотрудник спецслужб Украины и "с использованием приемов психологического воздействия" попробовал склонить того к совершению теракта на судне. Моряк же обратился в ФСБ, после чего общался с агентурой уже под контролем спецслужб.

Кроме того, заявили силовики, ФСБ нарушила план убийства трех высокопоставленных чиновников Минобороны. Ее сотрудниками был задержан гражданин России 1994 года рождения, который якобы по заданию ГУР Минобороны Украины "через курьерские службы организовал доставку трех взрывных устройств большой мощности, замаскированных в подарочную упаковку, по адресам проживания в Москве руководителей подразделений российского оборонного ведомства".

Гражданин уже признался, что в мае 2024 года был завербован украинской военной разведкой.

В Украине эту информацию не комментировали.