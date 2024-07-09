Швейцария расширила санкции в отношении России

Федеральный департамент экономики, образования и исследований Швейцарии (EAER) 8 июля расширил свои санкционные списки в отношении России. Эта информация во вторник появилась на официальном сайте швейцарского правительства.

Таким образом Швейцария присоединилась к дополнительным санкционным спискам, принятым ЕС 24 июня в рамках 14-го пакета санкций.

В свою очередь EAER в пределах своей юрисдикции наложит санкции на еще 69 физических и 86 юридических лиц.

Новые санкции в основном направлены на бизнесменов, пропагандистов, представителей вооруженных сил и судебной власти, лиц, ответственных за депортацию украинских детей, и сотрудников Федеральной службы безопасности Российской Федерации.

К новым субъектам санкций относятся, в частности, компании, работающие в российском оборонном секторе, а также компании в финансовом и торговом секторах, которые активно участвуют в обходе санкций.

Принятый ЕС 24 июня 14-й пакет санкций предусматривает ряд дополнительных мер, в частности в энергетическом, финансовом и товарном секторах. Сейчас Федеральный совет Швейцарии изучает эти дополнительные меры с целью их возможного принятия.

EAER также наложила запрет на рекламу в отношении четырех СМИ – Voice of Europe, РИА "Новости", "Известия" и "Российская газета". В то же время, в отличие от ЕС, Швейцария решила не запрещать эти пропагандистские СМИ.

"Хотя эти каналы используются для целенаправленного распространения российской пропаганды и дезинформации, Федеральный совет все же считает, что эффективнее противодействовать ложным и вредным заявлениям фактами, а не запрещать их", – говорится в сообщении.