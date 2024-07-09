Головченко: Создание российско-белорусского самолета "идет по графику"

Создание российско-белорусского многоцелевого самолета "Освей" идет по графику. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко на встрече в Екатеринбурге с главой области Евгением Куйвашевым.

"Буквально месяц назад уже подписан договор между УЗГА (Уральский завод гражданской авиации - прим.) и белорусской организацией на проектирование самолета, выдано техническое задание, и специалисты уже приступили к выполнению соответствующей работы. Идем в графике", - сказал Головченко в опубликованном пресс-службой Совмина фрагменте видеозаписи встречи.

Межправсоглашение о разработке и организации производства двухдвигательного легкого многоцелевого самолета "Освей" подписано в середине апреля по итогам переговоров Головченко с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным. Руководители белорусского ОАО "558-й авиаремонтный завод" и российского АО "Уральский завод гражданской авиации" утвердили план реализации проекта. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров сообщил, что первый опытный самолет в рамках проекта появится в конце 2026 - начале 2027 года. В середине мая правительство РФ своим распоряжением внесло изменения в комплексную программу развития авиаотрасли до 2030 года. В документе указано, что в этот период предусмотрена поставка 158 самолетов ЛМС-192 "Освей". Заместитель премьер-министра Петр Пархомчик заявлял о том, что к настоящему времени "есть твердый заказ Российской Федерации произвести 50% от 180 самолетов в ближайшее время".