Последнее обновление: 07.07.2024 14:55

В Краснодарском крае только на вторые сутки потушили пожар на нефтебазе

Российские спасатели на вторые сутки ликвидировали пожар на нефтебазе в станице Ленинградской после атаки беспилотников на Кубань. Об этом сообщил региональный оперштаб.

Только утром в воскресенье стало известно, что в станице Ленинградской ликвидировали пожар на нефтебазе.

В ночь с 5 на 6 июля местные власти сообщили, что в результате атаки БПЛА зафиксировали загорание резервуара с топливом

Атака беспилотников также была "отражена" в станице Павловской, где на нефтебазе произошло загорание резервуаров по хранению топлива.



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