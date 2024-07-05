Последнее обновление: 05.07.2024 09:08

Лукашенко и Путин "на ногах" обсудили "субстантивные" вопросы СГ

Лукашенко и Путин все-таки пообщались в рамках проходившего в Астане саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), где "на ногах" обсудили "субстантивные" (направленные на практические результаты – прим.) вопросы Союзного государства. Это следует из заявления пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

"Встреча была на ногах", - сказал представитель Кремля.

Отвечая на вопрос журналистов, как долго она продлилась, Песков отметил: "Достаточно, чтобы обсудить субстантивные вопросы дальнейшего развития нашего Союзного государства".

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