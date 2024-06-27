Около 10 тыс. получивших российское гражданство мигрантов отправили воевать в Украину

Около 10 тысяч мигрантов, получивших российское гражданство, отправлены на войну в Украину. Об этом заявил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин на Петербургском международном юридическом форуме.

По его словам, власти "отловили" 30 тысяч мигрантов с гражданством РФ, не желающих встать на воинский учет, поставили их на учет и уже порядка 10 тысяч направили на войну.

"Они сегодня пополняют ряды наших тыловых подразделений", - добавил Бастрыкин.

Как сообщает РБК, Бастрыкин назвал такие действия властей "фишкой, которая привела к тому, что мигранты стали потихонечку покидать Россию".