В РФ пригрозили Армении последствиями за сближение с ЕС

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и Европейский союз (ЕС) несовместимы. Об этом заявил вице-премьер России Алексей Оверчук на международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения".

"Говоря об Армении, нельзя закрывать глаза на то, что сегодня политический вектор этой страны все больше склоняется в сторону Запада," - отметил Оверчук, которого цитирует ТАСС.

Он добавил, что выгоды, которые Армения получает от близости с Россией, необходимо воспринимать как плату за безопасность и стратегическую глубину. Поэтому, по его словам, приход внерегиональных игроков в Армению будет иметь последствия.

Оверчук также заявил о заинтересованности России в стабильной Армении и "братских отношениях" с ней.

Парламент Армении 21 июня провел слушания по поводу референдума о подаче заявки на вступление в Европейский Союз. 29 февраля спикер Национального собрания Армении Ален Симонян заявил о готовности страны стать кандидатом в члены ЕС.

В свою очередь Европарламент 13 марта поддержал предложение о рассмотрении возможности предоставления Армении статуса кандидата в члены ЕС. А премьер-министр Армении Никол Пашинян 14 мая на панельной дискуссии в рамках Копенгагенского саммита демократии выразил желание видеть Армению членом Евросоюза уже в этом году.