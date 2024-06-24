Последнее обновление: 24.06.2024 17:45

НИИ «Платан» горит в подмосковном Фрязино (обновлено)

Пожар произошел в главном корпусе научно-исследовательского института «Платан», расположенного в подмосковном Фрязино.

МЧС РФ сообщило, что пожарные спасают людей из задымленных помещений.

По данным российских медиа, на седьмом этаже из-за пожара забаррикадированы семь человек. Из окон НИИ валит густой черный дым. Информация о пострадавших пока не поступала.

На территории НИИ также располагается завод. Организация ведет научные исследования и разработки в области естественных и технических наук, производит красители и пигменты, а также неорганические химические вещества. Научно-исследовательский институт занимается производством электронных деталей и радиокомпонентов.

Update: Восемь человек погибли в результате пожара в подмосковном Фрязино, сообщают ТАСС и "Интерфакс". Четыре этажа здания, в котором произошел пожар, полностью выгорели. Внутри продолжаются обрушения, информируют экстренные службы.



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