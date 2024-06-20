РФ перебросила в Украину 80% войск с финской границы

РФ перебросила в Украину 80% живой силы и техники сухопутных войск со своих баз возле финской границы. Об этом пишет издание Yle со ссылкой на неназванного высокопоставленного собеседника в разведке Финляндии.

Собеседник сообщил, что 80% живой силы и техники с этих баз было переброшено в Украину, а казармы преимущественно используются для обслуживания техники и обучения новобранцев.

Yle утверждает, что полученные спутниковые снимки не показывают таких радикальных изменений, а на территории парка вооружения и техники в Петрозаводске построен новый ангар.

Финский майор в отставке, военный эксперт Марко Эклунд считает, что техника со снимков не списанная. По его словам, если там проводится обучение солдат, то для них оставили военное оборудование.

Основной задачей военного парка в Петрозаводске, вероятно, является ремонт техники и отправка ее на фронт, и такую работу лучше выполнять в закрытом помещении, прокомментировал эксперт.