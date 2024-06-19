Суд РФ запретил международным компаниям судиться с Газпромом за рубежом

Арбитражный суд Санкт-Петербурга запретил французской компании Engie S.A. продолжить арбитражное разбирательство против компании "Газпром экспорт" в Международном арбитражном суде при Международной торговой палате. Об этом сообщает Интерфакс.

Одновременно с удовлетворением жалобы Газпрома против французской Engie S.A., суд принял аналогичное решение по иску компании "Газпром экспорта" к чешской nnogy Energie.

По заявлению компаний группы "Газпром" российские суды вынесли уже несколько судебных запретов иностранным контрагентам вести разбирательства в зарубежных судах и международных арбитражных институтах.

Введенные ЕС санкции предусматривают, в частности, запрет на оказание юридических услуг российским юридическим лицам.

По мнению российской стороны, это делает невозможным справедливое рассмотрение споров в судах на территории недружественных юрисдикций.

Арбитражный суд Стокгольма 7 июня разрешил немецкой компании Uniper разорвать долгосрочный контракт с компанией "Газпром экспорт" и присудил ей €13 млрд компенсации за недопоставки газа с середины 2022 года.