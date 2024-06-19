Порт Санкт-Петербурга приостановил перевалку калийных удобрений из Беларуси

Стивидорная компания “Балтийский судомеханический завод” (БСМЗ) в порту Санкт-Петербурга приостановила перевалку калийных удобрений по контракту с Беларуськалием, пишут российские медиа.

Причиной стало несогласие белорусского предприятия с ценой перевалки.

На данном этапе ведутся переговоры по цене, и в обозримом будущем перевалка белорусских удобрений будет возобновлена, заверили в БСМЗ.

Основными акционерами БСМЗ являются трое бизнесменов — Илья Трабер (24,61% акций), Игорь Полторак (23,68%) и Марина Даниленко (23,7%).

Операции с продукцией Беларуськалия через терминал завода начались в конце 2022 года. За 2023 год БСМЗ перегрузил около 2 млн тонн белорусских удобрений.

ОАО “Беларуськалий” находится под санкциями ЕС с 2022 года.