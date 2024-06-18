В Ростовской области после атаки дронов загорелись резервуары с нефтепродуктами

В городе Азов Ростовской области в результате атаки БпЛА загорелись резервуары с нефтепродуктами. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Ростовской области Василий Голубев.

"В Азове в результате атаки БпЛА загорелись резервуары с нефтепродуктами. По предварительным данным, жертв нет. Подразделением МЧС организовано тушение открытого огня", - написал чиновник.

Позже в МЧС РФ сообщили, что горит 5 тыс. кубических метров нефтепродуктов.

"К месту направлен пожарный поезд. В тушении задействованы 73 специалиста и 21 единица техники. Пострадавших нет", − говорится в сообщении.