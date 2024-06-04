Последнее обновление: 04.06.2024 14:56

В Армении заявили о расхождениях по энергорынкам в ЕАЭС

Экономические показатели ЕАЭС растут, но для формирования общих рынков, в том числе в сфере энергетики, нужны качественные изменения в характере торговли. Об этом заявил вице-премьер Армении Мгер Григорян на проходящем в Несвиже заседании Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) в расширенном составе.

"Важнейшим фактором развития ЕАЭС является вопрос формирования общих энергетических рынков. Надеемся на конструктивный подход со стороны партнеров, который позволит нивелировать ряд имеющихся расхождений и зафиксировать прогресс в рамках практических шагов по реализации ключевых принципов, заложенных в концепции интеграции на евразийском пространстве", - сказал он.

По его словам, к концу своего первого десятилетия ЕАЭС подошел с существенно позитивными экономическими показателями, "однако достижение основной цели - формирование общего рынка - зависит не столько от объемных показателей взаимной торговли государств-членов, сколько от ее качественных характеристик".



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