Последнее обновление: 27.05.2024 13:19

В Армении в рамках акции неповиновения задержаны не менее 196 протестующих

Полиция Армении по состоянию на 9:10 задержала 196 протестующих, которые перекрывали улицы и магистрали по всей стране, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД страны.

"Все задержанные не выполняли законные требования полиции", - утверждают в ведомстве.

Акции гражданского неповиновения по призыву лидера оппозиционного движения архиепископа Баграта Галстаняна начались с раннего утра в разных местах Армении. Протестующие требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

В частности, из распространенных видеоматериалов становится ясно, что активисты перекрыли межгосударственную трассу в Иран на участке города Аштарака, есть заблокированные улицы в Ереване.

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