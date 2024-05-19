Президент Грузии наложила вето на закон об «иностранных агентах»

Президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на закон «О прозрачности иностранного влияния», который парламент Грузии принял в трех чтениях.

Она изначально обещала это сделать, но ее решения недостаточно, чтобы не допустить вступления в силу закона, который грузинская оппозиция и западные страны сравнивают с российским репрессивным законодательством об «иностранных агентах».

«Я наложила вето на „российский“ закон. Этот закон по своей сути, по своему духу — российский закон, который противоречит нашей конституции и всем европейским стандартам и, тем самым, представляет собой препятствие на нашем европейском пути», — заявила президент.

Закон «О прозрачности иностранного влияния» был принят парламентом в третьем, окончательном чтении 14 мая на фоне многотысячных протестов против принятия такого закона. За законопроект проголосовали 84 депутата.

По Конституции Грузии у Саломе Зурабишвили после получение принятого закона было две недели на то, чтобы его подписать или наложить на него вето и вернуть парламенту. Президент использовала право вето до истечения этого срока.

При этом она говорила, что не будет участвовать в играх и манипуляциях правящей партии в ответ на заявления представителей властей о возможности согласования вопросов в связи с законопроектом с западными партнерами в рамках президентского вето.

По ее словам, правящая партия может отозвать этот закон, вернуть на второе чтение или перенести срок его вступления в силу на 1 ноября после проведения в Грузии парламентских выборов.

«Тот, кто придет к власти, решит, является ли этот закон российским, копией каких-то других законов или нет. Во всяком случае, не надейтесь, что я войду в эту игру, чтобы как-то облагородить этот закон. Нет! Он является российским, останется российским, и вы, к сожалению, тоже с этим законом», — заявила она, обращаясь к властям, в преддверии рассмотрения законопроекта в третьем чтении.

После того как Зурабишвили переправит закон парламенту, депутаты проголосуют за замечания президента, а в случае их отклонения — за первоначальный закон.

Преодолеть президентское вето правящей партии не будет сложно. Для этого достаточно поддержки 76 депутатов, тогда как в парламентском большинстве сегодня 83 парламентария. После этого Зурабишвили снова не может воспользоваться правом вето. В случае, если она не подписывает закон, его подпишет председатель парламента.