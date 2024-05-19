США созвали следующее заседание "Рамштайн"

В Минобороны США объявили, что следующее – 22 по счету – заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины состоится 20 мая.

Как сообщила пресс-служба Пентагона, Виртуальное заседание формата "Рамштайн" из Пентагона проведут министр обороны США Ллойд Остин и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Чарльз Браун.

Это будет 22 заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины с момента создания международной группы в апреле 2022 года.

Заседание объединит министров обороны и начальников оборонных ведомств из почти 50 стран со всего мира, чтобы продолжение тесной координации для обеспечения Украины средствами, необходимыми для защиты ее суверенной территории.

Напомним, после 21-го заседания в формате "Рамштайн", которое состоялось 26 апреля, глава Пентагона Ллойд Остин подтвердил, что США выделяют 6 миллиардов долларов на военную помощь Украине в рамках механизма USAI.