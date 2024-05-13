Путин заменил Патрушева на Шойгу

Путин уволил Николая Патрушева с должности Секретаря Совета безопасности РФ «в связи с переходом на другую работу».

На эту должность Путин поставил Сергея Шойгу, которого уволил с должности министра обороны. Вместо Шойгу он представил Совету Федерации кандидатуру первого вице-премьера Андрея Белоусова.

Белоусов выступал и выступает за обширное присутствие государства в экономике и за жесткое регулирование экономики.

Он имеет репутацию «государственника» — человека, защищающего в первую очередь интересы государства, а не бизнеса. Характерный пример его позиции — это его попытка изъять у металлургов «сверхприбыль». В 2021 году он буквально обвинил их в том, что они «нахлобучили» государство на 100 млрд рублей.

И это было его второй попыткой изъять у бизнеса деньги: в 2018 году, тогда Белоусов был еще помощником президента, его утекшее письмо с похожими предложениями буквально обрушило фондовый рынок и запустило многомесячные переговоры правительства и бизнеса.