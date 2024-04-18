В третий день протестов в Тбилиси участники потребовали встречи с премьером

«Да — Европе! Нет — российскому закону!» — этот лозунг стал главным на протестах в Грузии против законопроекта «О прозрачности иностранного влияния», который, по мнению оппозиции, повторяет российское законодательство об «иностранных агентах».

В среду, после принятия законопроекта в первом чтении, на акцию протеста пришло еще больше людей, чем в предыдущие дни. Масштабный протест традиционно начался у здания парламента на проспекте Руставели в центре Тбилиси, сообщает BBC.

«Третья ночь достойного протеста против принятия российского закона! С одной стороны народ Грузии, с другой — 83 депутата, проголосовавшие против нашего европейского будущего. Народ всегда побеждает!» — написала президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Акция возле парламента в среду продолжалась до поздней ночи. В третий день протестов организаторы акции выдвинули ультиматум властям: сделать политическое заявление об отзыве законопроекта, который они называют «российским законом».

После того как срок ультиматума истек, часть протестующих по призыву организаторов переместилась с проспекта Руставели к зданию правительственной канцелярии, требуя встречи с премьер-министром Ираклием Кобахидзе.

В МВД заявили о задержании двух человек за административные нарушения. У одного из задержанных, согласно ведомству, было изъято холодное оружие. Лидер партии «Стратегия Агмашенебели» Георгий Вашадзе в эфире телекомпании «Формула» назвал это провокацией со стороны властей.

«Они идут на такого типа провокации, чтобы как-то вывести из себя людей, но мы продолжаем мирную борьбу», — сказал он.

Накануне МВД применило перцовый спрей против протестующих у парламента. Причиной применения спецсредств в ведомстве назвали пресечение физического противостояния, заявив, что протестующие бросали в полицейских бутылки и камни. На кадрах с места событий было видно, что спецназ применяет силу к демонстрантам. Среди пострадавших от действий спецназа были трое журналистов.

В марте прошлого года правящая партия «Грузинская мечта» отозвала законопроект «О прозрачности иностранного влияния» во втором чтении из-за масштабных протестов. Тогда представители партии заявляли, что вопрос снят с повестки дня, и в их планы не входит повторное рассмотрение законопроекта.

Спустя год его снова внесли в парламент с единственным отличием — термин «агент иностранного влияния» заменили на формулировку «организация, проводящая интересы иностранной силы».