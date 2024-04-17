ISW: Задержка помощи Украине может способствовать успехам России на поле боя

Продолжающаяся задержка в оказании помощи Украине со стороны США ограничивает способность Киева проводить эффективные оборонительные операции, предоставляя России возможности для наступления, пишут в очередной сводке эксперты американского Института изучений войны (ISW).

Эта динамика может помочь российским войскам достигнуть оперативно значимых успехов в будущем.

Россия и Украина участвуют в постоянной гонке инноваций и адаптаций в воздушном пространстве; Россия продолжает корректировать время, масштаб, состав и цели своих ударов в попытке прорвать украинскую систему ПВО.

Значительные задержки в предоставлении военной помощи со стороны США уже привели к нехватке ракет в Украине и препятствуют способности адаптироваться к эволюционирующим российским атакам.

Все это вынуждает Украину принимать сложные решения по распределению систем ПВО между тыловыми и фронтовыми подразделениями, в результате чего фронтовые войска становятся более уязвимыми перед воздушными нападениями.

Предоставить Украине системы противовоздушной обороны в масштабах, необходимых для значительного повышения возможностей украинской ПВО, могут только США, заключают аналитики.