Последнее обновление: 01.04.2024 09:16

В Австрии задержан экс-разведчик по подозрению в шпионаже в пользу РФ

В Австрии задержали бывшего сотрудника уже расформированного Федерального ведомства по защите конституции и борьбе с терроризмом (BVT) по подозрению в шпионаже, сообщило издание Der Standard.

В австрийской прокуратуре отметили, что задержанный Эгисто Отт сразу находится под стражей в следственном изоляторе.

Венская прокуратура расследует дело Отта с 2017 года по обвинению в злоупотреблении служебным положением, ведении тайной разведки в ущерб Австрии и нарушении государственной тайны.

Аресту предшествовала недавняя информация о том, что Отт передавал российским шпионам содержимое мобильных телефонов высокопоставленных чиновников. Его бывший зять, который, как полагают, способствовал этому преступлению, также был арестован. По местам жительства обоих задержанных были проведены обыски.

Совсем недавно Отт попал в заголовки газет в связи с фигурой бывшего члена правления немецкой компании Wirecard Яна Марсалека.

Как утверждалось, Отт помогал Марсалеку в создании шпионской ячейки для России в рамках BVT. Он вместе с бывшим руководителем отдела BVT Мартином Вайсом собирали информацию для Марсалека и России, опираясь на свою предыдущую деятельность. Собранная информация касалась журналистов, проживающих в Европе, и казахстанского оппозиционного политика.



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