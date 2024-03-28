Последнее обновление: 28.03.2024 15:47

Латвия высылает сотрудника российского посольства в Риге

Латвия объявила сотрудника российского посольства в Риге персоной нон-грата и высылает его из страны

По требованию Министерства иностранных дел Латвии дипломат должен покинуть страну до 10 апреля. Об этом был проинформирован поверенный в делах российского представительства.

Высылка дипломата вызвана «неприемлемыми и провокационными публичными заявлениями посольства», которые имели место в течение длительного периода времени и противоречили Венской конвенции о дипломатических сношениях, говорится в сообщении.

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