Латвия высылает сотрудника российского посольства в Риге

Латвия объявила сотрудника российского посольства в Риге персоной нон-грата и высылает его из страны

По требованию Министерства иностранных дел Латвии дипломат должен покинуть страну до 10 апреля. Об этом был проинформирован поверенный в делах российского представительства.

Высылка дипломата вызвана «неприемлемыми и провокационными публичными заявлениями посольства», которые имели место в течение длительного периода времени и противоречили Венской конвенции о дипломатических сношениях, говорится в сообщении.