Воздушные силы Украины минувшей ночью сбили 18 ракет РФ

Сегодня утром, 24 марта, войска РФ осуществили третий массированный ракетный удар по Украине за последние четверо суток.

Эта атака стала уже второй для Киева за это время. Воздушная тревога в столице продолжалась более 2 часов. На Киев ракеты заходили группами, с северного направления. В Шевченковском районе на территорию парковой зоны и на территорию жилой застройки упали обломки. Зафиксировано повреждение фасада многоэтажного жилого дома, но возгорания не произошло.

В ночь на 24 марта военные РФ запустили 29 крылатых ракет Х-101/Х-555 и 28 БПЛА. В результате боевой работы мобильных огневых групп и задействования средств РЭБ 18 ракет и 25 "шахедов" были уничтожены в пределах Днепропетровской, Херсонской, Николаевской, Одесской, Сумской, Киевской, Волынской и Львовской областей, сообщили Воздушные силы Украины.