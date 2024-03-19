ISW: Путин намерен использовать победу на выборах для затяжной войны в Украине

Путин намерен использовать рекордный уровень явки и поддержки его кандидатуры на выборах для создания информационного фона для затяжной войны в Украине, пишут эксперты американского Института изучения войны (ISW) в очередной сводке.

Центризбирком России объявил, что Путин набрал 87,28% голосов. Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что на выборах была зафиксирована рекордная явка — 77,44%.

Российские оккупационные власти, вероятно, сфальсифицировали рекордную поддержку Путина в захваченных регионах Украины и принуждали украинских граждан к участию в выборах, которые, по сути, были принудительными, учитывая большое количество российских войск на этих территориях, пишет ISW.

Министерство обороны России заявило, что на выборах проголосовало 99,8% личного состава, из них 97,27% отдали свои голоса Путину.

Владимир Путин заявил, что не ожидал таких высоких результатов в оккупированной Украине — они, по его словам, показывают, что местные жители «благодарны России за защиту».

Путин, вероятно, продолжает усилия по созданию информационных условий для оправдания затяжного конфликта и долгосрочной оккупации Украины под видом «защиты» мирных жителей, которым в реальности угрожает лишь российская агрессия, заключают эксперты.