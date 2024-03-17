Последнее обновление: 17.03.2024 09:30

Почти 60 стран ООН совместно осудили "выборы РФ" на оккупированных территориях Украины

Группа из более полусотни государств-членов Организации Объединенных Наций, в том числе и все члены Европейского Союза, в совместном заявлении осудила проведение Россией выборов на временно оккупированных территориях Украины.

Подписанты заявления "самым решительным образом" осуждают нелегитимные попытки России президентские организовать выборы на временно оккупированных территориях Украины.

"Проведение выборов на территории другого государства-члена ООН без его согласия является откровенным пренебрежением принципов суверенитета и территориальной целостности. Такие выборы не имеют никакой юридической силы согласно международному праву", – подчеркнули они.

Государства повторили призыв не признавать любое изменение Россией статуса Автономной Республики Крым и города Севастополь, а также Донецкой, Херсонской, Луганской или Запорожской областей Украины.

"Мы требуем от Российской Федерации воздержаться от проведения нелегитимных выборов на временно оккупированных территориях Украины", – добавили подписанты заявления, подчеркнув поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.



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