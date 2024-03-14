Последнее обновление: 14.03.2024 14:51

Европарламент поддержал возможное членство Армении в ЕС

Европейский парламент 13 марта принял резолюцию, предлагающую рассмотреть возможность членства Армении в ЕС.

За принятие резолюции проголосовали 504 члена Европарламента, четыре были против, еще 32 депутата воздержались.

Документ, автором которого является фракция Европейской народной партии, подается как совместная инициатива всех фракций. В нем депутаты Европарламента предложили рассмотреть возможность предоставления Армении статуса кандидата в члены ЕС.

"Если Армения заинтересована в получении статуса кандидата и продолжит идти по пути стабильных реформ, укрепляющих ее демократию, это может стать основой для этапа трансформации в отношениях ЕС-Армения", – говорится в проекте совместной резолюции.

Европарламент в ней призывает исполнительные органы ЕС активно поддержать Армению в расширении сотрудничества не только в экономическом партнерстве, но и в сферах политического диалога, безопасности, контактов между людьми и отраслевой интеграции.

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