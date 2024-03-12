Последнее обновление: 12.03.2024 08:57

Украина отвергла требование властей Грузии о выдаче чиновников времен Саакашвили

Председатель фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия отверг требование властей Грузии выдать ей чиновников времен Михаила Саакашвили, которые сейчас работают в украинской власти.

"Прокремлевская власть Грузии выдвигает какие-то требования о выдаче наших граждан для "нормализации отношений", – отреагировал Арахамия.

Он пояснил, что для настоящей "нормализации" Грузия должна выпустить из тюрьмы и вернуть украинского гражданина Михаила Саакашвили, прекратить прямое авиасообщение с РФ и помощь РФ в уклонении от санкций.

"Тогда и нормализация отношений будет происходить легко", – подытожил глава фракции "Слуга народа".

В понедельник грузинское правительство заявило, что для "нормализации отношений" украинская власть должна выдать Грузии "преступников, которые сейчас занимают высокие должности в ее администрации".

Среди них упомянуты Зураба Адеишвили – бывший министр юстиции Грузии, который сейчас работает заместителем генпрокурора Украины, и Георгий Лорткипанидзе, которого нынешнее Тбилиси обвиняет в причастности к незаконному пересечению Михаилом Саакашвили государственной границы.

Ранее по теме


<Февраль 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829123
45678910
Март 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
26272829123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Россия, СНГ
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование