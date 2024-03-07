Последнее обновление: 07.03.2024 16:13

ФСБ России утверждает, что убитый в Карелии белорус состоял в "Полку Калиновского"

ФСБ России подтвердила убийство белорусского активиста Николая Алексеева при задержании в Карелии, заявив при этом, что он состоял в "Полку Калиновского".

Ведомство утверждает, что Алексеев был якобы завербован украинскими спецслужбами для организации террористического акта, а также членом "Полка Калиновского " и находился в межгосударственном розыске.

"При задержании преступник открыл огонь из огнестрельного оружия по сотрудникам спецслужб и в ходе боестолкновения был нейтрализован", - сообщили в ФСБ.

Алексеев находился в базе розыска МВД России. В карточке указан год рождения белоруса - 1974 и его национальность "белорус".

Всего в базе розыска МВД России по состоянию на февраль 2024 года было 3186 белорусов, в том числе активисты, участники протестов и журналисты независимых медиа.

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