ФСБ России утверждает, что убитый в Карелии белорус состоял в "Полку Калиновского"

ФСБ России подтвердила убийство белорусского активиста Николая Алексеева при задержании в Карелии, заявив при этом, что он состоял в "Полку Калиновского".

Ведомство утверждает, что Алексеев был якобы завербован украинскими спецслужбами для организации террористического акта, а также членом "Полка Калиновского " и находился в межгосударственном розыске.

"При задержании преступник открыл огонь из огнестрельного оружия по сотрудникам спецслужб и в ходе боестолкновения был нейтрализован", - сообщили в ФСБ.

Алексеев находился в базе розыска МВД России. В карточке указан год рождения белоруса - 1974 и его национальность "белорус".

Всего в базе розыска МВД России по состоянию на февраль 2024 года было 3186 белорусов, в том числе активисты, участники протестов и журналисты независимых медиа.