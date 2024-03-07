Молдова приостановит участие в договоре о сокращении вооружений в Европе

Правительство Молдовы на заседании 6 марта решило приостановить действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), подписанного в 1990 году в Париже, сообщает NewsMaker.

Как пояснил госсекретарь Министерства обороны Молдовы Валерий Мижа, с выходом России из договора об обычных вооруженных мыли в Европе "обстоятельства, при которых его заключили в 1990 году, фундаментально изменились".

"Сейчас 21 государство объявило о приостановлении действия договора", – напомнил он.

Решение молдавского правительства по ДОВСЕ вступит в силу через 150 дней после того, как государства-участники договора получат уведомление.

На эту новость успели отреагировать в Москве: председатель комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов считает, что этот шаг "направлен против интересов России", передает телеканал Moldova 1.

При этом участие России в договоре было приостановлено в июле 2007 года указом Владимира Путина, а 29 ноября 2007 года был принят соответствующий закон.

Договор об обычных вооруженных силах в Европе был подписан 19 ноября 1990 года в Париже 16 государствами НАТО и шестью государствами организации Варшавского договора (Болгария, Венгрия, Польша, Румыния, СССР и Чехословакия) и вступил в силу 9 ноября 1992 года.

Соглашение устанавливало квоты на количество военной техники, которую могли иметь страны-подписанты, включая танки, артиллерию, вертолеты и самолеты.