Последнее обновление: 04.03.2024 18:19

В Одессе 5 детей погибли после удара российского дрона по жилому дому

В Одессе завершили поисково-спасательные работы на месте разрушения девятиэтажного жилого дома, где в результате субботнего удара дрона погибли 12 человек, в том числе пять малолетних детей, сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко.

«Завершили деблокирование тела ребенка — девочки 2016 года рождения. Самой младшей жертве этого террористического удара, мальчику Тимофею, было всего четыре месяца», — заявил Клименко.

В ночь на 2 марта армия РФ направила 8 ударных беспилотников из акватории Черного моря на Одесскую область. Семь целей были уничтожены, но один из дронов во время маневров среди жилых кварталов спального района Одессы попал в 9-этажный дом. Один подъезд почти полностью разрушен.

Ранее по теме


<Февраль 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829123
45678910
Март 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
26272829123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Россия, СНГ
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование