Канада допускает направление небоевых подразделений в Украину

Министр обороны Канады Билл Блэр допустил возможность того, что канадские инструкторы могут вернуться в Украину для тренировки украинских солдат при определенных условиях.

Соглашение о безопасности между Канадой и Украиной, подписанное в минувшие выходные, предусматривает, что Канада может вернуться к проведению учений в Украине, "когда позволят условия", - сказал министр в интервью газете Toronto Star.

"Я не хочу размещать военнослужащих Вооруженных сил Канады вблизи театра боевых действий, что могло бы создать впечатление, будто мы берем на себя какой-либо компонент боевой роли", – добавил он.

Блэр отметил, что канадские военные уже имеют небольшое присутствие в Украине для защиты канадского дипломатического персонала, а также подготовили тысячи украинских солдат в рамках операции "Юнифайтер" – хотя эта миссия была перенесена из Украины в другие страны после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в 2022 году.

"Мы тренируем украинцев везде, но я думаю, что было определенное признание того, что некоторые из этих тренировок являются сложными, потому что трудно вывезти людей из Украины для прохождения тренировок", – сказал Блэр, имея в виду переговоры в Париже на этой неделе.

"Поэтому были некоторые дискуссии о том, можем ли мы сделать это более эффективно, и возможно ли это сделать в Украине", – добавил он.

Блэр сказал, что некоторые страны выражали беспокойство, что такая операция "потенциально будет рассматриваться как боевая, и я думаю, что был широкий консенсус, что это неуместно, и мы этого не делаем", – сказал он.