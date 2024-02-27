Последнее обновление: 27.02.2024 14:06

Кремль грозит прямым конфликтом с НАТО в случае отправки военных в Украину

Категории: Россия НАТО

Появление военных НАТО на территории Украины приведет к прямому конфликту с РФ и эскалации ситуации, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"В этом случае надо говорить не о вероятности, а о неизбежности. Вот так и оцениваем", - сказал Песков, отвечая на вопрос каковы риски эскалации и прямого конфликта с НАТО в случае появления военных альянса на территории Украины.

"Так же должны оценивать эти страны и отдавать себе в этом отчет, задаваться вопросом, соответствует ли это их интересам, а также интересам граждан их стран", - добавил он.

Песков также отметил, что обсуждение западными странами возможности направления своих военных на Украину - это новый элемент, передает Интерфакс.

"В целом здесь, наверное, сам факт обсуждения возможности направления неких контингентов на Украину стран НАТО - это, конечно, очень важно, новый элемент. Все остальные элементы в выступлениях президента Франции так или иначе уже озвучивались, мы все их уже принимали к сведению", - сказал Песков журналистам, комментируя заявление президента Франции Эммануэля Макрона, который сказал, что Париж сделает все, чтобы Россия не победила в конфликте, и сообщил об обсуждении западными странами возможности отправки войск на Украину.

Песков заметил, что Москве хорошо известна позиция Макрона "относительно необходимости нанесения России стратегического поражения".

"Мы обратили внимание на то, что тема отправления военных на Украину действительно обсуждалась, мы также отфиксировали, что очень богатая палитра мнений на этот счет, действительно консенсуса нет. Целый ряд стран - участниц этого мероприятия, которое было в Париже, сохраняют достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт, вовлечения уже на поле боя", - сказал Песков.

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