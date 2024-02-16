США обратятся к России из-за ее намерений создать оружие против спутников

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби прокомментировал сообщения об "угрозе национальной безопасности" со стороны России, которые появились накануне.

Он подтвердил, что угроза "связана с противоспутниковым потенциалом, который развивает Россия", но отметил, что сейчас речь идет не об актуальной угрозе, а намерениях Москвы развивать соответствующие средства.

"Речь идет не об оружии, которое может быть использовано для нападения на людей или вызвать физическое уничтожение здесь, на Земле. Тем не менее, мы внимательно следим за этой российской деятельностью и будем продолжать относиться к ней очень серьезно", – добавил он.

По словам Кирби, президент США Джо Байден в связи с полученными данными распорядился провести брифинги для лидеров Конгресса, осуществить "прямое дипломатическое взаимодействие с Россией, нашими союзниками и партнерами, а также другими странами мира".

В Белом доме также выразили непонимание решением председателя комитета по вопросам разведки Палаты представителей США Майка Тернера раскрыть разведывательные данные публично.

Соединенные Штаты сообщили Конгрессу и союзникам в Европе о новых разведывательных данных, связанных с российским ядерным потенциалом, который может представлять международную угрозу. Позже источники сообщили, что предупреждение касалось российского потенциала в космосе и спутников.