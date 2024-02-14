Эстония может закрыть границу с Россией из-за провокаций с наплывом мигрантов. об этом сообщает Департамент полиции Эстонии.

"В последние недели Россия целенаправленно направляет к эстонской границе группы иностранцев, не имеющих законного права на въезд в Евросоюз", - говорится в пресс-релизе ведомства.

Департамент уточнил, что если это продолжится, Эстония закроет "пункты пропуска для защиты национальной безопасности и общественного порядка, как это уже сделала Финляндия на фоне миграционного давления".

Граница Финляндии с РФ закрыта с ноября 2023 года.