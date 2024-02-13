Последнее обновление: 13.02.2024 13:38

Продажи грузовиков МАЗ в России в январе упали на 27,8%

В январе 2024 года на российском рынке было продано 405 новых грузовиков Минского автомобильного завода — на 1,2% меньше, чем в первом месяце 2023-го (410) и на 27,8%, чем месяцем ранее (561), говорится в исследовании “АСМ-холдинг” (РФ).

Продукция минского предприятия в прошлом месяце заняла 7‑е место в списке самых продаваемых брендов этого сегмента авторынка России, констатируют эксперты.

В пятерку лидеров продаж вошли три китайских и два российских производителя: SITRAK (1504; +51,8% к уровню продаж в январе 2023-го), КамАЗ (1428; -19,4%), Shaanxi (918; -7,9%), FAW (679; +15,9%) и ГАЗ (447; +9%).

В 2023 году МАЗ продал за год 6406 новых грузовиков, на 45,9% больше, чем за 2022-й (4391).



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