Франция разоблачила очередную кампанию РФ по дезинформации

Французский орган противодействия иностранному влиянию VIGINUM 12 февраля заявил о разоблачении спецоперации России под названием Portal Kombat, в рамках которой сеть российских веб-сайтов распространяла на Западе кремлевскую пропаганду о войне в Украине.

Сеть Portal Kombat состоит из как минимум 193 сайтов. Сначала они распространяли новости об Украине и России, но с начала вторжения переориентировалась на оккупированные украинские территории, а затем и на несколько западных стран, в частности Францию, которые поддерживают Украину.

"Сайты этой сети не создают собственного контента, а ретранслируют публикации из трех основных источников: аккаунтов российских или пророссийских субъектов в социальных сетях, российских информационных агентств и официальных сайтов местных институтов или субъектов", – отмечают в VIGINUM.

С 23 июня по 19 сентября 2023 года на сайтах сети опубликовали более 150 тысяч материалов. Цель Portal Kombat заключалась в положительном освещении "специальной военной операции" России, а также дискредитации Украины и ее руководства.

"Пытаясь охватить широкую аудиторию, эта сеть использует ряд методов, в частности тщательный отбор источников пророссийской пропаганды в соответствии с целевой аудиторией, массовую автоматизацию распространения контента и оптимизацию поисковых систем", – говорится в отчете.

В июне 2023 года VIGINUM разоблачил другую спецоперацию России Doppleganger, в рамках которой создавались клоны сайтов ведущих СМИ.