В России уничтожат 120 тысяч устройств Apple

После введения запрета на использование устройств Apple для госслужащих и чиновников в России уничтожат 120 тысяч единиц техники. Об этом написал в своем Telegram-канале ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

«После введения запрета для госслужащих и чиновников на использование техники Apple, по всей стране идут тендеры на уничтожение оной. Был недавно в Перми, там городская администрация провела тендер на уничтожение 26 единиц техники (смартфоны, компьютеры)», - написал Муртазин.

По его словам, победитель тендера определен, он готов уничтожить 26 устройств за 1200 рублей.

«Оставить технику нельзя, она должна быть физически уничтожена», - добавил он.

По оценкам Mobile Research Group, в общей сложности в РФ собираются уничтожить около 120 тысяч единиц техники Apple, остаточная стоимость устройств на вторичном рынке оценивается в 2 млрд рублей.

Летом прошлого года сообщалось, что несколько российских ведомств и государственных компаний ввели запрет для своих сотрудников на использование телефонов iPhone и планшетов iPad в служебных целях. В частности, СМИ писали о таком запрете в РЖД, Минцифры, Минтрансе, Минпромторге, «Ростехе» и «Росавиации».