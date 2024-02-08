Надеждин призвал россиян не опускать руки

Борис Надеждин, которого сегодня ЦИК РФ ожидаемо не подпустил к полноценному участию в выборах президента РФ, призвал граждан РФ не опускать руки и верить в возможность сменяемости власти.

«Я прошу вас не опускать руки. Случилось то, во что многие не могли поверить: граждане почувствовали возможность перемен в России. Это вы простояли долгие очереди, чтобы заявить на весь мир: „Россия будет великой и свободной страной“. И я представил каждого из вас сегодня в зале Центризбиркома», — заявил Надеждин, комментируя решение ЦИК России.

Он пообещал обжаловать отказ в регистрации в Верховном суде России.

Таким образом, на данный момент кандидатами в президенты РФ в 2024 году числятся Путин и три легитимайзера: Николай Харитонов (КПРФ), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Владислав Даванков (Новые люди).

Соратница Надеждина Екатерина Дунцова призвала сторонников принять участие в выборах несмотря на снятие Надеждина.

«Что же еще мы можем сделать на этих выборах? Мы можем проголосовать за любого другого кандидата, за сменяемость власти. Коллеги уже призвали приходить на избирательные участки в 12 часов 17 марта. Я поддерживаю это предложение. Так мы в очередной раз увидим, что нас много, что людей, которые хотят мира, большинство», - призвала Дунцова.