Госдеп США отреагировал на заявление Путина о "демилитаризованной зоне" между РФ и Украиной

Государственный департамент Соединенных Штатов высказался относительно заявления Путина о "демилитаризованной зоне" между РФ и Украиной.

Намедни Путин выдвинул идею "демилитаризованной" или "санитарной" зоны в Украине, которая, по его словам, выведет российскую территорию, включая оккупированную Украину, за пределы досягаемости как фронтовых артиллерийских систем, так и систем дальнего радиуса действия, предоставленных Западом.

"Я пытаюсь понять, как можно реализовать демилитаризованную зону между Россией и Украиной, когда российские войска сейчас находятся на территории Украины", –заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер.

По его словам, довольно трудно иметь демилитаризованную зону, когда российские войска продолжают действовать на украинской стороне границы. Он напомнил, что Путин неоднократно давал понять, что он не изменил своей цели – завоевать и покорить Украину.

"Поэтому я думаю, что если РФ действительно заинтересована в демилитаризованной зоне, она могла бы начать с демилитаризации тех частей Украины, где сейчас находятся российские войска", – резюмировал Миллер.

Институт изучения войны (ISW) отметил, что объявленная Путиным цель продвинуть линию фронта так, чтобы заявленные и фактические территории России оказались за пределами досягаемости украинских огневых средств, является размытой и фактически недостижимой до тех пор, пока существует независимая Украина, способная вести боевые действия.