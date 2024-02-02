Сенат США может проголосовать за помощь Украине на следующей неделе

Лидер большинства в Сенате от демократов Чак Шумер заявил, что на следующей неделе Сенат проголосует за дополнительный законопроект о национальной безопасности, который включает двухпартийное соглашение по безопасности границ и помощь Украине и Израилю.

По его словам, текст соглашения обнародуют в пятницу или в воскресенье. Он планирует назначить голосование по законопроекту на следующую неделю, которое состоится не позднее среды, сообщает Politico.

"Это даст членам Конгресса достаточно времени для ознакомления с законопроектом перед голосованием", – сказал Шумер.

Многие члены Сенатского комитета по вопросам ассигнований подчеркнули, что хотят иметь достаточно времени для изучения и обсуждения текста законопроекта после его обнародования.

Переговорщик от Республиканской партии сенатор Джеймс Лэнкфорд заявил, что "есть люди, которые просят три дня, а есть те, кто просит три недели".

Пока не понятно, позволит ли руководство Сената вносить поправки в пакет, что может существенно отсрочить окончательное голосование.

Также пока непонятно, поставит ли законопроект на голосование спикер Палаты представителей Майк Джонсон, если он пройдет Сенат.