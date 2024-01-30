Беларусь опустилась на 7 мест в Индексе восприятия коррупции

Беларусь занимает 98 место среди 180 стран в текущем Индексе восприятия коррупции, набрав 37 баллов из 100 возможных.

По сравнению с прошлым годом Беларусь потеряла два балла и опустилась на 7 мест.

Первые места рейтинга занимают Дания (90 баллов), Финляндия (87 баллов), Новая Зеландия (85 баллов) и Норвегия (84 балла). Внизу рейтинга находятся Южный Судан, Венесуэла и Сирия (13 баллов), а также Судан, занявший последнее место в рейтинге (11 баллов).

Индекс восприятия коррупции, составляемый "Transparency International" – одно из самых известных в мире исследований восприятия коррупции, показывающее, как различным странам мира удается контролировать коррупцию.