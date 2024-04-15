Последнее обновление: 15.04.2024 13:39

МВД РБ сообщило о задержании руководителей колхозов за взятки

Сотрудники МВД задержали за взятки двух руководителей сельхозпредприятий в Минской области, сообщила пресс-служба МВД.

«…в Столбцовском районе сотрудники БЭП Минщины с поличным при получении взятки задержали 51-летнего директора агропредприятия. …с января по апрель мужчина получал денежные вознаграждения за благоприятное решение вопросов закупки минеральных удобрений и кормовых дрожжей, своевременной оплаты поставленного товара», - говорится в сообщении.

«В ходе дальнейшей разработки оперативники задержали также с поличным его 61-летнего "коллегу" из Несвижского района. Фигурант получил в служебном кабинете взятку за аналогичные "услуги", - информирует МВД.

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