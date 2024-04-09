Генпрокуратура: Вступил в силу приговор в отношении топ-менеджеров МТЗ и БелАЗ

Приговор суда Фрунзенского района Минска в отношении замгендиректора ОАО «МТЗ» С.Сиротенко и первого замгендиректора ОАО «Белаз» О.Степука, сообщила Генпрокуратура РБ.

Сиротенко и Степук, а также иные должностные лица указанных предприятий осуждены за взятки.

Сиротенко назначено наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет со штрафом в размере 2500 базовых величин (92,5 тыс. рублей), а Степуку – в виде лишения свободы на срок 11 лет без штрафа.

Иные должностные лица, совершившие коррупционные преступления, с учетом их роли были осуждены к лишению свободы на сроки от 7 до 12 лет со штрафом в размере от 1000 до 2000 базовых величин (от 37 тыс. до 74 тыс. рублей).

«Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Минского городского суда приговор суда первой инстанции оставлен без изменения, а жалобы обвиняемых и их защитников – без удовлетворения», - говорится в сообщении Генпрокуратуры.