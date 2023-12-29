Последнее обновление: 29.12.2023 17:23

В Беларуси топ-менеджеров "Белаза" и МТЗ приговорили к срокам до 12 лет тюрьмы за взятки

Бывшие руководители Белаза и Минского тракторного завода приговорены судом к лишению свободы на срок от 7 до 12 лет за взятки в особо крупном размере и

"Генеральная прокуратура поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении бывших первого заместителя генерального директора ОАО "Белаз" Олега Степука и заместителя генерального директора ОАО "МТЗ" Сергея Сиротенко, а также иных должностных лиц названных предприятий, которым вменено получение взятки в особо крупном размере, в том числе группой лиц по предварительному сговору", - говорится в сообщении генпрокуратуры РБ.

В частности, суд Фрунзенского района Минска назначил Степуку и Сиротенко наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет с лишением права в течение 5 лет занимать должности, связанные с исполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных обязанностей и совершением юридически значимых действий.

Остальные фигуранты приговорены к лишению свободы на срок от 7 до 12 лет. Имущество обвиняемых оставлено под арестом в счет обеспечения исполнения приговора в части имущественных взысканий, уточнила прокуратура.

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