За взятку задержан замдиректора завода в Дзержинске

Сотрудники УБЭП УВД Минской области задержали 35-летнего мужчину и 40-летнего посредника в момент получения незаконного денежного вознаграждения.

«35-летний заместитель директора и 45-летняя женщина - главный энергетик завода - получили свыше 15 тысяч рублей в качестве взятки. Поспособствовал им в этом посредник - 40-летний главный инженер обслуживающего предприятия в энергетической сфере. Деньги передал 42-летний представитель одной из местных коммерческих организаций за признание его фирмы победителем в процедуре закупки по поставке оборудования для нужд завода», - говорится в сообщении МВД РБ.