Последнее обновление: 21.12.2023 17:06

В сети появилась информация об аресте гендиректора БелАЗа

Белорусские медиа сообщили о возможном задержании гендиректора БелАЗа Сергея Никифоровича, называя коррупцию возможной причиной ареста.

Согласно опубликованной информации, Никифорович был задержан еще 15 декабря и с тех пор находится в СИЗО КГБ.

Согласно последней «заводской» версии, топ-менеджер предприятия находится в отпуске и будет доступен после 8 января. Работники БелАЗа активно обсуждают версию задержания.

Никифорович 21 сентября 2020 года был назначен гендиректором ОАО «БЕЛАЗ — управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-Холдинг».

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