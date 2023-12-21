В сети появилась информация об аресте гендиректора БелАЗа

Белорусские медиа сообщили о возможном задержании гендиректора БелАЗа Сергея Никифоровича, называя коррупцию возможной причиной ареста.

Согласно опубликованной информации, Никифорович был задержан еще 15 декабря и с тех пор находится в СИЗО КГБ.

Согласно последней «заводской» версии, топ-менеджер предприятия находится в отпуске и будет доступен после 8 января. Работники БелАЗа активно обсуждают версию задержания.

Никифорович 21 сентября 2020 года был назначен гендиректором ОАО «БЕЛАЗ — управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-Холдинг».