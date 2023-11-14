В Беларуси 15 человек арестованы в рамках «молочного дела»

В рамках так называемого «молочного дела» в Беларуси были задержаны 26 человек, на данный момент 15 арестованы, сообщил глава КГБ Иван Тертель.

Отдельные подробности дела сегодня озвучил сам Лукашенко, отметив, что в деле замешаны члены правительства.

"В связи с тем, что ко мне ходоки пошли по некоторым вопросам, я хотел бы публично озвучить проблему. Может, кто-то ответит на некоторые вопросы из присутствующих (премьер-министр, вице-премьер, глава Комитета государственного контроля), выслушав это. Но поскольку следствие по этому делу идет, я не могу многие факты озвучивать. Но те, кто пытается на меня выйти, они услышат и поймут, что я имею в виду", - сказал Лукашенко.

В качестве примера схемы работы он привел предприятие "Бабушкина крынка", куда несколько лет назад был назначен новый руководитель, сформировавший свою "команду" из числа приближенных знакомых и родственников и начал "новую сбытовую политику".

"В результате оперативно-разыскных мероприятий взяты в разработку 8 коммерческих групп, которые установили контроль на выгодных для себя условиях над экспортом в Россию продукции ряда отечественных молокоперерабатывающих предприятий. Сейчас начнут выть и кричать: было "дело врачей", было дело еще кого-то, сейчас - "дело молочников". Я специально это при губернаторах говорю, потому что это характерно для вас. Я просто взял "Бабушкину крынку". Но отвечать будете все. Притом жестко будете отвечать", - предупредил Лукашенко.

"Отличительной особенностью деятельности владельцев белорусских фирм явилось наличие подконтрольных субъектов хозяйствования на территории России, что позволяло продавать продукцию с минимальной наценкой, а затем реализовывать товар конечному потребителю по более высокой цене, занижая налогооблагаемую базу. Полученная информация показала, что реализация схемы не могла осуществляться без участия должностных лиц предприятий и госорганов. Роман Александрович (премьер Головченко), тоже ответите, если там будут ваши лица. Там светятся и члены правительства. Я не называю фамилии, пока идет следствие", - продолжил пенсионер.

По его словам, путем подкупа отдельные коммерсанты получали право первоочередного распределения молочной продукции (масло, сыры, другой молочной продукции) в свою пользу с возможностью закупки по цене ниже установленного индикатива. По мнению Лукашенко, преступная схема стала возможной, потому что в правительстве не выработана система реализации продукции.

"Многие предлагают через биржу все продавать и так далее. Это ваше дело. Но как только замели этих деятелей, посадили куда надо, совсем другие цены на предприятиях. И все началось, господин Субботин (председатель Витебского облисполкома), с Витебской области. Может быть, до вас. Но не дай бог, губернаторов предупреждаю, косяки будут в вашу бытность, мало не покажется. Будет аж в глазах темно, какими бы вы надежными и преданными мне ни были», - предупредил Лукашенко.

Он обратил на вскрытые факты внимание председателя Комитета государственного контроля: "Это хорошо, что вы видите фермы неубранные. Это хорошо, это с них спросят. Но вот тут ваши косяки. Займитесь принципиально".

"Я поручил председателю Комитета всех переписать, всю собственность. А собственности там немерено. Все должно быть изъято в доход государства. Ущерб мы видим. Вся собственность должна быть у государства. Обнаглели до крайности", - возмутился Лукашенко.